“Es muy abusivo lo que hacen”: Kate del Castillo se suma a huelga en Hollywood

Kate del Castillo asegura que el actor ya no puede vivir de las regalías

La huelga, apuntó la protagonista de series como La Reina del Sur, tenía que suceder tarde o temprano, y aunque es una locura, porque sí les afecta dado que hay cuentas que pagar, aseguró que tenía que estallarse para poner un alto a los abusos.

Fran Drescher, presidenta del sindicato SAG-AFTRA. (Reuters )

"Lo que he visto es que abusan mucho de los demás actores, les pagan muy poco", mencionó para luego decir que si la serie o el proyecto es en español, no son los mismos presupuestos que una en inglés, pagan peor.

"Las regalías es otro problema, porque antes los actores podíamos vivir de ellas nada más. Por ejemplo, una serie tan grande como La Reina del Sur, que se ha visto en todas partes, yo podría vivir de eso, y no me dan regalías. De las series americanas que he hecho, de repente llega una cosa ridícula como 13 centavos, esa es otra cosa por la que estamos peleando los actores”, concluyó.