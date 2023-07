El detalle que Ryan Gosling tuvo con su 'ausente' esposa, Eva Mendes

El tierno detalle de Ryan Gosling con Eva Mendes

Con el fin de acabar con las especulaciones, Eva tomó Instagram para aclarar por qué no acompaña a su esposo. Primero a agradeció al fan que dijo que le gustaría verlos juntos y después argumentó su ausencia.

La actriz dejó en claro que no hacen ese tipo de apariciones públicas porque resguardan celosamente su privacidad y prefieren mantener comunicación directa con sus fans a través de las redes sociales. No obstante, enfatizó que siempre apoyará la carrera actoral de su Ken.

Ryan Gosling. (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

En total coherencia, Eva ha priorizado su vida familiar frente a la profesional y, desde que se convirtió en mamá de dos niñas, Esmeralda Amada y Amada Lee, se ha ocupado de ellas.

Aunque Eva no lo ha acompañado, Ryan sí la lleva cerca del corazón (literal), pues en su última aparición en Los Ángeles llevó un dije con la letra “E” en la famosa tipografía rosa de Barbie.

Eva y Ryan se conocieron en 2011 durante el rodaje de la película The place beyond the Pines e iniciaron una relación hermética.