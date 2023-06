Alejandro Sanz preocupa otra vez a fans: “El ruido no deja sufrir tranquilo”

Alejandro Sanz publica mensaje con el que alarma de nuevo a sus fans

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase... Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, escribió en ese momento el cantautor español.

Alejandro Sanz. (Getty Images)

Luego, trascendió que el intérprete de Mi soledad y yo enfrentaba una crisis económica y que, prácticamente, se encontraba en la bancarrota, además de que había concluido su relación sentimental con Rachel Valdés.

Después, el astro de la música, reconocido a nivel internacional desde hace más de 30 años, se pronunció para hablar de su complicada situación anímica. Consciente de lo preocupados que están sus fans, el cantante se mostró agradecido por el apoyo que ha recibido.

"Tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido. Yo intenté sincerarme y lo escribí porque lo sentía así y fue muy bello. Después salieron otras cosas... ruido. El ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa. Muchas gracias a todos", expresó durante un concierto que ofreció a principios de este mes en Pamplona, España.