Fans de Alejandro Sanz le piden que dé señales de vida tras alarmante mensaje

Alejandro Sanz tiene preocupados a sus fans luego de publicar mensaje en estado de depresión

A través de su cuenta oficial en Twitter, el intérprete de Corazón partío dijo: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, ante lo cual algunos de sus millones de fans reaccionaron al cuestionarse si su post tenía que ver con la estrofa de alguna de sus canciones o de verdad estaba expresando un real sentir.

Alejandro Sanz atraviesa por una depresión. (Clasos.com)

Sin embargo, todo pareció indicar que sí atravesaba por un momento difícil en su bienestar emocional y muchos lo interpretaron como una llamada de auxilio. Alejandro Sanz mencionó que no siempre se puede ser un “una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, pero que ya estaba trabajando para que se le pasara este bache.

“Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer”, continuó en su mensaje y enseguida pronunció la frase que más revuelo ha provocado y en la que sus seguidores han puesto mayor énfasis: “A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”, confesó el madrileño.

El mensaje de Alejandro Sanz que tiene preocupados a sus fans. (Twitter)

Finalmente, se solidarizó con las personas que en estos momentos viven una situación similar. “Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, apuntó.

Han transcurrido varias horas desde esta publicación y Alejandro Sanz no ha vuelto a escribir, por lo que sus fans hacen un llamado desesperado al artista para que dé señales de vida, que les diga que se encuentra mejor o que algún profesional de las emociones ya lo está tratando.