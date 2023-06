Pese a que lo bateó, Tom Cruise llena de halagos a Shakira

No obstante, los halagos hacia Shakira no terminaron ahí, pues mientras que una reportera le hizo comentario sobre la famosa canción de la cantante Las caderas no mienten, el protagonista de Top Gun respondió con una gran sonrisa: “No, no mienten. No lo hacen”.

Ante los rumores de que Shakira mandó a la friendzone al actor, trascendió que Cruise ya dio vuelta a la página a cualquier posibilidad de tener algo más con la barranquillera, por lo que se encuentra completamente enfocado en su vida profesional y en el estreno de su próxima película, la cual marca su despedida de la saga.