La lección que dejó a Rodrigo Murray la forma en que murió su hermano

Rodrigo Murray: Maestro por amor al arte

En cuanto a sus compromisos profesionales, el actor de Amores Perros explicó que en este momento el trabajo al que le dedica la mayor parte de su energía es ser maestro.

“Ir a la Facultad me pone en un plano de privilegio absoluto. Si de pronto nos quejamos porque cobramos mal en una serie, o en el teatro, no, no, no; lo de la universidad bate cualquier récord”, comentó el actor sobre las difíciles condiciones en que trabajan los académicos.

“Por supuesto que lo hacemos por amor al arte. Yo devolviéndole a la universidad todo lo que ella gratuitamente me dio a mí”, detalló.

Rodrigo Murray se convierte en Leonardo Da Vinci

Rodrigo Murray iniciará este 24 de junio una breve temporada del monólogo Leonardo, donde buscará acercar la figura de Leonardo Da Vinci al público, de una forma mucho menos académica y mucho más humanista. La pieza, original de Rodrigo, se presentará los sábados y domingos a las 13:00 horas en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México.

Con información de Agencia México