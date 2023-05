¿Taylor Swift revela la causa de su truene con Joe Alwyn? Esto sabemos

¿Qué dice Taylor Swift en su canción?

Aunque todavía tiene que confirmar si la canción es sobre Alwyn, la pareja se separó el mes pasado después de más de seis años de noviazgo, y Swift es famosa por cantar sobre sus relaciones.

"Dices, 'No entiendo', y yo digo, 'Sé que no lo haces'", comienza el corte, según Genius. "Pensamos que llegaría una cura con el tiempo; ahora, me temo que no", continúa. En el pre-estribillo, Taylor se pregunta: "¿Desecho todo lo que construimos o me lo quedo?".

Para luego admitir: "Me estoy cansando incluso para un fénix. Siempre resurgiendo de las cenizas". Mientras que el coro repite varias veces, "Detente, me estás perdiendo", y agrega; "Mi corazón no latirá más por ti".

La cantante continúa diciendo que "te envió señales", pero que el hombre de sus letras se negó a verlas. Su "cara estaba gris", pero "no admitirías que estábamos enfermos" y pregunta, "¿Cómo decir que amas a alguien, a quien no le puedes revelar que se está muriendo?".

Taylor Swift aseguró que está más feliz que nunca. (Robert Kamau/GC Images)

En su composición Swift abunda: "¿Cuánto tiempo podríamos ser una canción triste hasta que estuviéramos demasiado lejos para volver a la vida?". El poderoso puente de Taylor afirma que dio "empatía infinita", y concluye con: "Yo tampoco me casaría conmigo. Una complaciente patológica de la gente. Que sólo quería que la vieras".

Aunque ni Swift ni Joe, de 32 años, hablaron públicamente de su ruptura, una fuente aseguró en abril que "no fue dramática", y enfatizó en que la relación simplemente "siguió su curso".