Shakira ya le suplicó a Tom Cruise que deje de cortejarla, aseguran

Tom Cruise estaba tan emocionado con Shakira como cuando conoció a Katie Holmes

La fuente que está enterada del caso aseguró que Shakira no está interesada en Tom Cruise. “Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, sólo estaba siendo amigable. Ella está halagada pero no interesada”, afirmó.

Shakira está rehaciendo su vida en Miami y está centrada en sus hijos (Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Asimismo, el informante describió que la actitud que adoptó Tom Cruise después de convivir con Shakira fue muy parecida a la que demostró después de conocer a su ex esposa, la actriz Katie Holmes. En aquella época, el actor se dejó ver demasiado emocionado cuando, en una entrevista con Oprah Winfrey, gritó a los cuatro vientos que estaba enamorado de la ex estrella de Dawson’s Creek. Por lo visto, ahora, no podrá repetir la misma escena.