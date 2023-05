Aseguran el matrimonio de Britney Spears está en crisis, su esposo reacciona

El entrenador personal y actor recordó el tratamiento que recibió la cantante de Toxic bajo su antigua tutela, durante la cual ella no tenía control sobre su vida.

Britney Spears y Sam Asghari (Instagram/Britney Spears)

“¿Cómo vas a tomar a la persona más influyente de su generación, la Princesa del Pop, la novia de Estados Unidos, y meterla en prisión donde su padre le diga qué hacer, qué agua beber, a quién ver y ¿Usarla como una máquina de hacer dinero?”, preguntó Asghari a sus seguidores.

Sam Asghari defiende a Britney Spears

El modelo criticó que varios medios pongan a Britney "bajo el microscopio" cuando finalmente está libre del control de su familia y alentó a las personas a no creer en historias amarillistas.

Britney Spears y Sam Asghari compartieron la triste noticia en Instagram. (J. Merritt/Getty Images for GLAAD)

“De repente, después de 15 años cuando ella está libre después de todas esas luces, todas esas cosas que sucedieron, ¿ahora vas a ponerla bajo un microscopio y contar su historia?” preguntó sarcásticamente.

“No, no, eso también es repugnante, así que no hagas eso y no creas lo que lees en línea”, continuó Asghari. “El noventa y nueve por ciento de las veces esas son historias falsas para que hagas clic y para que ganen dinero, y ese tiempo se acabó”.