Danna Paola y 90's Pop Tour van al Tecate Emblema en lugar de Enrique Iglesias

Los fans de Enrique Iglesias recibieron con gran tristeza que su ídolo no se podrá presentar hoy como estaba pactado en el festival musical Tecate Emblema, ya que por una neumonía que lo afectó los médicos le impidieron trasladarse a Ciudad de México, en avión, para cumplir con la esperada cita.

¿Qué le pasó a Enrique Iglesias?

"Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto", posteó Iglesias en sus Insta Stories.