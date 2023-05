Erik Rubín está por irse de casa, pero Andrea Legarreta deja ‘la puerta abierta’

Andrea Legarreta y Erik Rubín jamás pensaron en dejarse de hablar o de verse

Las declaraciones de Andrea dejaron ver que el amor que siente por el papá de sus hijas ha sido una constante y que, simplemente, se ha transformado con el tiempo, por lo que no habría que descartar la posibilidad de que evolucionara y volviera a reconectarlos.

“Antes de tener una historia, yo era su fan desde Timbiriche, siempre fue el que más me gustaba cómo cantaba, que iba teniendo su look más rebelde. Siempre he sido su fan en muchos sentidos, y también como ser humano. Es un hombre padrísimo, muy buena persona, muy buen padre, es muy buen compañero, socio, amigo; ha sido muy buen esposo”, manifestó.

Andrea y Erik se casaron en el año 2000 (Instagram.)

Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron en 2000, y aunque hoy están separados, lo que realmente sucederá con ellos, como matrimonio, el tiempo lo dirá. Por tal motivo, ahora los dos se concentran en la parte profesional, pues trabajarán en el musical Vaselina Timbiriche, producido por Alejandro Gou y el propio Erik.

“Me siento honrada de poder chambear con ellos, de que me haya invitado. (Es) una sorpresa porque después de (la separación), obviamente nosotros en ningún momento hemos considerado no vernos o que exista una separación de familia y de amigos, y de este cariño que nos tenemos”, aseguró Andrea Legarreta.

