Erik Rubín se declara abierto al amor… pero para reconquistar a Andrea Legarreta

La reacción de Mía y Nina, hijas de Andrea Legarreta, a su separación

Mía y Nina Rubín han tomado la decisión de sus papás con serenidad y han optado por alejarse de las redes sociales para evitar a los haters.

"Creo que lo más sano es que si sabes que van a estar este tipo de cosas (en redes sociales) no te metas a verlas porque ya sabes qué te vas a encontrar, por eso yo no me he metido tanto; al final la gente opina lo que quiere, pero no es nuestra realidad, nosotras sabemos nuestra situación porque vivimos con ellos, son nuestros papás", declaró Mía.

Mía y Nina Rubín viajan a París. (Instagram/miarubinl)

Sobre cómo protege a Mía a partir de que anunciaron su separación, Erik Rubín declaró en la misma entrevista: “Mía se protege sabiendo lo que es ella, quiénes son sus padres, ellas (Mía y Nina) estando en casa y viendo que no hay odio ni peleas y que hay un inmenso amor; están bien, y si afuera hay ruido, difamación, memes, burlas”.