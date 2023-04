Jorge Ballina el escenógrafo detrás de ‘Todo el mundo habla de Jamie’

Aunque se trata de un musical británico, existen ciertas similitudes con el montaje original, sin embargo, como es costumbre en el trabajo de Jorge, el escenógrafo echó a volar su mente para crear su propia versión.

“Yo no aceptaría nunca copiar una escenografía porque lo que me gusta es diseñar”. resaltó el artista. Hay ciertas referencias o ciertas cosas que se parecen a la original porque es la misma obra, también la otra tiene muros de ladrillo y también tiene líneas de led, pero la manera en la que lo usamos aquí es completamente diferente, el dispositivo espacial es completamente diferente. Hay los mismos elementos porque es una escuela, la cocina de la casa, pero la manera en que lo hicimos es totalmente nueva y siempre que he hecho un musical o una obra que ya existe trato de alejarme lo más posible”.

¿De qué trata Todo el mundo habla de Jamie?

Todo el mundo habla de Jamie (Everybody’s Talking About Jamie, TEMHJ) es un musical sobre identidad, resiliencia y respeto; sobre encontrarse, amarse y reconocerse a sí mismo por encima de los prejuicios sociales. El musical escrito por la pareja creativa del escritor Tom MacRae y el compositor Dan Gillespie Sells, sobre una idea de Jonathan Butterell, está inspirado en el documental de la BBC Jamie: Drag queen at 16 (2011) dirigido por Jenny Popplewell.

Está basado en la historia de la vida real del estudiante británico Jamie Campbell, AKA Jamie New, mientras supera la intimidación, el rechazo y el bullying para salir de la oscuridad, seguir su sueño y convertirse en una drag queen en su adolescencia.