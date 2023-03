Autora de 'Mean Girl' denuncia que nunca le pagaron por la exitosa franquicia

Para hacer las cosas más exasperantes, afirmó Wiseman, Paramount insiste en que no ha ganado dinero con la franquicia. Su contrato original incluía puntos de ganancias netas, es decir, dinero extra dependiendo de qué tan bien le vaya a la película en la taquilla. Sin embargo, el estudio le ha dicho continuamente que no han obtenido ganancias netas de Mean Girls y que en realidad han incurrido en tantos costos adicionales que no queda nada para compartir con ella.

Storybook Cosmetics junto con Mean Girls crearon la paleta de sombras que seguro incluirá varios tonos de rosa.

Wiseman le dijo a The Post que un productor de teatro se acercó a ella hace décadas para hacer un musical de Mean Girls. Su agente se puso en contacto con Fey y Paramount y les preguntó si podía seguir adelante, pero le dijeron que no.

Wiseman alegó que, en cambio, Paramount evitó que le pagaran por el musical, alegando que eso significaba que ella sabía que no tenía los derechos. “Lo que es difícil es que usaron mi nombre en Playbill”, dijo Wiseman. “Y Tina, en sus entrevistas, dijo que yo era la inspiración y la fuente, pero no hubo pago”. La escritora afirmó: “Nunca me compensaron por el trabajo que hice, nunca me compensaron por el entrenamiento que hice para el elenco y el equipo”.