El romántico momento que vivieron Bad Bunny y Kendall Jenner en Coachella

Bad Bunny vs. Las redes sociales... y los medios

“Yo quiero decirles que, humildemente, la gente a veces piensa, en realidad piensa que conoce la vida de los famosos y no es así, no la conocen, no saben. No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben lo que en realidad vivimos. En las redes sociales, en la prensa se dicen mil cosas pero nunca nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón”, señaló Bad Bunny en el escenario de Coachella.

Bad Bunny aseguró que nadie sabe lo que sienten los famosos (Getty Images)

“Por eso yo les digo que lo que ustedes lean por ahí, que no salió de mi boca, no lo crean y el que quiera conocerme de verdad, yo lo invito a mi casa. ¿Quién quiere conocerme?”, añadió ante el griterío del público.

El cantante puertorriqueño aseguró que la gente nunca lo va a conocer por Instagram, ni por ningún video que se haya vuelto viral en TikTok o por lo que haya dicho en una entrevista.

Bad Bunny y Kendall Jenner disfrutan de Coachella... en pareja (Backgrid/The Grosby Group)

Asimismo, y luego de que ha protagonizado polémicas como el haber arrojado el celular de una fan al agua, cuando se acercó a tomarse una foto con él sin pedir permiso, Bad Bunny afirmó que nunca se ha arrepentido de nada en su vida (y naturalmente de salir en plan romántico con Kendall Jenner nunca lo hará). “Ni de los errores, porque de los errores aprendo”, enfatizó.