Belinda habla del incidente con uno de sus fans

Belinda estuvo de visita en el programa español El hormiguero donde por primera vez habló del incidente que vivió con uno de su fans durante uno de sus shows.

Belinda (vía Instagram @belindapop)

"En el momento estaba en shock, pero sentí que no tenía mala intención", declaró la artista, quien horas después del concierto compartió en Instagram que había resultado lastimada pues le "dolía la espalda".

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, escribió en sus historias de Instagram.



"No lo conocía, pero mis fans generalmente son muy apasionados, muy cariñosos, muy intensos, pero sin mala intención", agregó.