Esta es la escuela a la que irían los hijos de Shakira en Miami

Shakira se muda de Barcelona

Antes de dejar Barcelona, Shakira aprovechó para compartir con sus seguidores una reflexión de lo que este cambio significa para ella y sus hijos.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, escribió en su mensaje.

No sin antes agradecer el cariño que recibió de los españoles durante el tiempo que vivió en el país.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, finalizó su mensaje.

Shakira y sus hijos Milan y Sasha (Instagram/Shakira)

De acuerdo con medios españoles, la cantante colombiana se está tomando unos días de vacaciones junto a sus hijos y su hermano antes de empezar su nueva vida en Miami, sin embargo, hay una interrogante que sus fans se preguntan y se trata de la escuela en la que Milan y Sasha continuarán con sus estudios.