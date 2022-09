Lucas Bravo deja a Emily en París y vuela al ‘Paraíso’ con Julia Roberts

Lucas Bravo, Julia Roberts y la sonrisa del millón de dólares

Actuar en la película Pasaje al paraíso le permitió al francés Lucas Bravo comprobar de primera mano lo que desde hace años pareciera ser un cliché en Hollywood: el poder que tiene la “sonrisa del millón de dólares” de Julia Roberts.

“Es loquísimo que cuando ella sonríe no hay otra cosa y yo me decía: ‘Ahora entiendo, ahora entiendo el poder de esta sonrisa’. Todo el mundo habla sobre ello y todo el mundo ha estado hablando al respecto durante años y es real. Ella sonríe y no hay nada más, la observas y te sientes bien y no sabes por qué. Te olvidas de todo y ésa es un ‘arma’ bastante ‘mortal’”, contó el actor.

Julia Roberts, la mujer bonita de Hollywood y su sonrisa del millón de dólares (John Phillips/Getty Images for Universal)

Además de ser su primera película netamente hollywoodense, el también modelo se probó por primera vez en el terreno de la comedia al interpretar a Paul, un piloto de avión que es novio de Georgia, personaje de Julia Roberts, y quien le permitió a Lucas (quien es bastante serio y contenido en la vida real) explotar cada una de sus escenas y conectar –a través de Paul– con sus propias vivencias.

“Cuando leí el libreto, no podía creer que fuera a interpretar a este tipo tan divertido. Soy nuevo en la comedia pero, al mismo tiempo, sentía que era el momento justo y que estaba listo para enfrentar este nivel de comedia. Porque el sujeto está completamente intoxicado con Julia, o Georgia. Es muy divertido porque nada lo detiene, sólo busca amor y pasión y no tiene límites, es una sorpresa tras otra y me recuerda a una parte de mí, de mis años de adolescencia. Fue en parte terapéutico y divertido”, afirmó.