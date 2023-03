Erika Buenfil sí invitó a Ernesto Zedillo Jr. a la fiesta de su hijo, ¿llegó?

¿Qué criticaron a Erika en la fiesta de Nicolás Buenfil?

Aclaró que nadie le ayudó con los gastos, todos corrieron por su cuenta y fruto de su trabajo de muchos años en la televisión. “Se vio más de lo que era. Hay quien presume viajes y a mí me tocó presumir una fiesta”.

Erika Buenfil y Nicolás en el día de su fiesta de 18 años. (Instagram/erikabuenfil50)

Con respecto a las críticas que en su momento recibió en redes sociales, reclamándole cierta frivolidad en la organización de la celebración, dijo que muchas cosas las consiguió a través de patrocinios y por la buena relación que tiene con diversas marcas.

"Muchas cosas parecían caras pero también tengo que decir que yo he hecho comerciales de las cosas que usamos para la fiesta y lo que dábamos. Nicolás se fue al mercadito, a la Merced, a comprar todo el kit de gorritos, no es que me haya ido a la tienda más cara. El salón fue una cosa, fuimos a una feria de exposiciones y lo conseguimos. La verdad, se veía más cara de lo que era. Lo más caro fue la bebida pero la compré en rebajas. Para eso trabajo, para darle a mi hijo satisfacciones", concluyó.