Ex esposo de Emily Ratajkowski es señalado en varios casos de abuso sexual

La polémica vida sentimental de la modelo Emily Ratajkowski no termina de cerrar un capítulo cuando uno nuevo comienza a generar ruido en la opinión pública. Después de separarse de su ex esposo, Sebastian Bear-McClard, sobre quien pesan rumores de infidelidad, y más tarde dejarse ver en plan romántico en compañía de Pete Davidson y, más recientemente, besando a Harry Styles, ex pareja de su amiga Olivia Wilde (a quien ya le pidió perdón) , vuelve a estar bajo los reflectores –aunque de manera indirecta– ya que ahora su ex pareja es señalado por varias mujeres por conducta sexual inapropiada.