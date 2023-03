Emily Ratajkowski quiere congelar sus óvulos para ser mamá soltera

"Yo tengo 31, y la última vez que visité a mi ginecóloga me quedé alucinada, porque me dijo: 'Bien, en dos o tres años podremos hablar ya sobre la congelación de tus óvulos'. Me quedé muy impactada, no porque no me pareciera un tiempo razonable, sino porque me queda poco tiempo para pensar a fondo sobre ello", aseguró.

Emily Ratajkowski está cansada de salir con hombres que no entienden el 'gril power'. (Rachel Murray)

¿Emily Ratajkowski quiere volver a casarse?

Además de su vida sentimental de los últimos meses, la modelo ha dejado claro que le encantaría volver a ser mamá y que la idea de encontrar a un hombre con el que compartir estas cargas y responsabilidades es un aspecto secundario de sus objetivos.

"Definitivamente, me gustaría tener más hijos. Adoro ser mamá. No estoy segura de que vaya a encontrar a alguien que quiera criar a un bebé conmigo. Pero tengo que decir que muchos chicos han sido muy respetuosos y considerados con mi familia, que somos Syl y yo. Si una persona aprecia mi vida como mamáy la relación que tengo con mi hijo, desde luego ganaría muchos puntos", confesó