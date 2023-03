Rebecca de Alba revela por qué no sigue en Instagram a Ricky Martin

Rebeca asistió al Fashion Fest de Liverpool y ahí aseguró que ya aceptó esta situación: "Eso lo tengo asumido, no me molesta para nada, más bien me da risa porque yo ya no vivo la vida loca, pero van a pasar décadas y va a ser así, eso ya fue". Aunque en esta ocasión hizo una sorpresiva revelación.

La conductora compartió la razón por la que no sigue a su ex en Instagram: "Si yo quiero saber algo de él directo no tengo que usar una red social, pero en realidad hay personas que sigo pero que no conozco, cuentas de muchas personas que no conozco".

De Alba también comentó que no sabe si el boricua la sigue porque no está al pendiente. "No estoy tan clavada de quién me sigue, quién me deja de seguir. Instagram lo utilizo para ciertas cosas, pero si les digo que al día a lo mejor le dedico dos horas a las redes sociales, es exagerado".

En cuanto a si recientemente la conductora y el cantante han hablado, ella aceptó que prefirió no comunicarse con él mientras afrontaba una demanda por supuesto abuso sexual en contra de su sobrino.

Rebecca de Alba no ha hablado recientemente con Ricky Martin. (Matt Baron/BEI/Shutterstock)

¿Rebecca de Alba escribirá sus memorias?

Cuestionada si le interesaría escribir un libro no sólo de los momentos que vivió al lado de Ricky, sino también de lo interesante que ha sido su vida y su trayectoria en los medios de comunicación, aceptó que no tiene necesidad de hacerlo

"Cuando cuento anécdotas con mis amigos me dicen 'deberías escribirlo, aunque no la publiques y dejarla ahí', yo les digo 'la tengo en la mente no creo que se me vaya a olvidar'", comentó.