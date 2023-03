Tunden a Georgina Rodríguez por errónea percepción de la mujer en Arabia Saudí

¿Por qué dice Georgina Rodríguez que ella y Cristiano no son materialistas?

De la misma entrevista, Georgina Rodríguez ha sido criticada por decir que “tener avión privado no tiene tantas ventajas” o que su “vestidor es tan gigantesco que ni si quiera podemos llenarlo”.

Georgina Rodríguez. (Instagram/elhormiguero)

En otro momento, aseguró que Cristiano Ronaldo y ella no son “materialistas” pero recordó que le ha regalado tres coches, aunque ya no le dará más porque considera que no es un obsequio original. Asimismo, dijo que tenía 150 bolsas de marca en su casa y que el futbolista no quiso comprarle una que quería y que ella misma se la compró.

Debido a estas confesiones los internautas la tachan de ser “absurda”, “superficial”, “elitista” y demás calificativos nada positivos.