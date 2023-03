Khloé Kardashian revela el verdadero motivo por el que comenzó a ir al gimnasio

Khloé Kardashian dice que es una fanática del control

“Soy una fanática del control, pero en la vida no podemos controlarlo todo. Pero el gimnasio, lo que pongo en él, sé que voy a salir de eso. Y ser una fanática del control, estoy orgullosa de eso, me encanta tener ese control, añadió la estrella del reality show The Kardashians.

Khloé Kardashian con Lamar Odom. (Getty Images)

Khloé tiene una hija de cuatro años. Se llama True y además un hijo de seis meses con su expareja Tristan Thompson. Mencionó que recurre al gimnasio si está teniendo un día realmente malo y aunque no siempre quiera ir, nunca se arrepiente de haber hecho ejercicio.

“Y luego sólo la liberación. Si estoy teniendo un día realmente malo, voy al gimnasio. Puede que no quiera ir al gimnasio, pero voy y justo cuando termino, me siento mucho más ligera. Nunca me he arrepentido de ir a un entrenamiento. Siempre me he arrepentido de perderlos o presionar el botón de repetición”, resaltó.