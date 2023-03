Yolanda Andrade rompe el silencio: ¿Thalia y Tommy Mottola están divorciados?

Yolanda Andrade habla todos los días con Thalia

Al respecto, Yolanda Andrade, una de las mejores amigas de la intérprete de ¿A quién le importa? declaró a través de un audio compartido con el periodista Jorge Carbajal en su programa de YouTube En Shock, que habla casi todos los días con Thalia, por lo que estaría muy bien enterada si en verdad estarían separados.

Thalia y Yolanda Andrade. (Instagram)

“Por supuesto que no. Sí he hablado con ella (Thalia) pues hablo casi todos los días y no, no hay síntomas de ningún tipo de divorcio, para nada”, explicó Andrade.

Aseguró que sólo son rumores mal intencionados “Qué pena por quien inventó este chisme porque la verdad es que es un chisme más viejo, que desde que se casaron están diciendo lo mismo. No, no hay divorcio, sean más creativos, no hay divorcio”, enfatizó.