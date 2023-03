'No sabemos qué va a pasar': Yadhira Carrillo sobre liberación de Juan Collado

"Estamos en espera todavía, mañana estoy ahí nuevamente. Ya han sido muchos años, ya es demasiado tiempo, eso es una injusticia tremenda a un ser humano”, expresó Yadhira Carrillo en entrevista para el programa Chisme no like.

En el mismo sentido, la actriz confesó que se encuentra ilusionada por la noticia, pero su esposo le pidió esperar. “Nosotros estamos esperando eso desde el día que salió esa noticia, de hecho, yo quería estar ahí hasta que saliera y me dijo Juan ‘No mi amor, espérate’. Tenemos que esperar a un proceso, no sabemos qué va a pasar es lo que me dijo él”, relató al respecto.

Yadhira Carrillo recalcó que pese a las injusticias que aparentemente ha sufrido su marido, ellos no piensan reclamar a las autoridades. “Simplemente estamos esperando y eso es todo. Nosotros no somos personas de venganza, no somos gente de mal, él tampoco, nosotros lo que necesitamos es que esté fuera y punto”.

Yadhira Carrillo, Juan Collado (Cuartoscuro)

Al ser cuestionada sobre una presunta extorsión por una serie de fotografías de paparazzi que comprobarían que Juan Collado tenía beneficios como salir del Reclusorio Norte para ir a restaurantes, la actriz aseguró: “Ay, pero no, sería precioso que las saque”.