Lolita Ayala y Jamie Lee Curtis: El encuentro de dos ‘queens’ de la pantalla

¿La invitaste a participar en acciones en conjunto en el futuro?

“Sí, quedamos en volvernos a ver para platicar sobre eso. Ella allá y yo acá”.

¿Has visto las películas de Halloween, Lolita? ¿Qué opinas de este tipo de cine?

“Mira, no he visto las de Halloween, pero ayer llegué y puse una que se llama Freaky Friday (película de 2003 con Lindsay Lohan), muy simpática, que hizo ella hace algunos años; sale mucho más joven, y me cayó muy bien en esa película. Las de Halloween no las he visto, para qué te digo mentiras. No las he visto pero las voy a ver”.

¿Eres fan del cine de terror o lo vas a hacer por una cuestión de interés periodístico?

“Como interés periodístico. A mí no me gustan mucho las películas de terror”.