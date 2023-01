Es un caballero: El noble gesto de Austin Butler con su ex, Vanessa Hudgens

Austin Butler agradece el apoyo y la fe de su ex novia, Vanessa Hudgens

A principios de enero, en una charla con The Hollywood Reporter, Austin Butler contó que un “amigo” había sido la persona que originalmente lo motivó a que interpretara el papel de Elvis Presley después de escucharlo cantar un tema navideño del Rey del Rock. Sin embargo, en ese momento, el actor no mencionó que se trataba de su ex novia, Vanessa Hudgens.

Los fans comenzaron a sacar sus conclusiones al respecto, según notó People, dado que la propia actriz de 34 años había contado tiempo atrás la misma anécdota, cuando por azares del destino Austin hizo el casting y fue elegido para el protagónico de la película Elvis. Ahora, el propio actor reconoció que ese “amigo” (amiga, en realidad), era Vanessa Hudgens, quien fue su pareja por casi nueve años, quien lo motivó a luchar por el personaje hasta que lo consiguió.

Austin Butler tiene un noble gesto con su ex novia Vanessa Hudgens (Getty Images)

“Habíamos estado juntos durante tanto tiempo y ella tuvo este tipo de momento de clarividencia, así que realmente le debo mucho por creer en mí”, dijo Austin Butler sobre Vanessa en una reciente entrevista con Los Ángeles Times.

“El mes anterior de que escuché que Baz estaba haciendo la película, fui a ver las luces navideñas con un amigo, y había una canción navideña de Elvis en la radio y yo estaba cantando, y mi amigo me miró y dijo: 'Tienes que interpretar a Elvis'. Y yo le dije: 'Oh, eso es una posibilidad muy lejana'", contó originalmente Austin sobre la visión que tuvo Vanessa Hudgens y que, a futuro, se convirtió en el trabajo que ahora lo tiene nominado como Mejor Actor al Oscar. ¿Será posible que escuchemos el nombre de la actriz en el discurso de agradecimiento de Austin, si es que se lleva el premio de la Academia?

Austin Butler ganó el Globo de Oro como Mejor Actor en una película de drama (Getty Images)

¿Quiénes son los nominados al Oscar a Mejor Actor en 2023?

Además de Austin Butler por su papel protagónico en Elvis, en la categoría del Oscar a Mejor Actor en 2023 se encuentran nominados: Colin Farrell por Almas en pena en Inisherin, Brendan Fraser por La ballena (quien es el gran favorito), Paul Mescal por Aftersun y Bill Nighy por Living.