Alan Estrada: La poderosa razón para hablar sobre su orientación sexual

A pesar de que el también youtuber, célebre por su canal Alan por el mundo, ha preferido a lo largo de su carrera no hablar sobre temas concernientes a su vida privada, ahora confesó el motivo que lo hizo decirse a “salir del clóset” públicamente.

“La verdad me siento muy afortunado de la comunidad que se ha generado alrededor, no sólo de Alan por el mundo, sino también de mi carrera. Siempre me he sentido muy querido y apoyado y también uso siempre mis redes para expresar cómo me siento y las cosas que pienso y siempre lo he hecho y esta vez no va a ser la excepción”, explicó recientemente el actor de 42 años ante los medios de comunicación.