Así revela Shakira que Gerard Piqué le lloró en busca de su perdón

No funcionó que Shakira y Piqué regresaran

Luego del lanzamiento de la Sessions #53 de Shakira y Bizarrap, en medios españoles comenzaron a surgir nuevos detalles a partir de la frase: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques”.

Se cree que el ex futbolista buscó una reconciliación con la cantante, pero ésta no lo perdonó y ahora el paparazzi español, Jordi Martin, reveló la verdad con respecto a esa estrofa de la canción que, se dice, provocó problemas entre Clara Chía y el también empresario.

En el programa El Gordo y la Flaca, Martin afirmó que tiene una fuente en el entorno de Shakira que le contó que terminaron su relación en abril de 2022 cuando ya estaba involucrada Clara y que un mes después de haber terminado, Gerard regresó a la mansión familiar en busca de un perdón, pero las cosas no funcionaron y decidieron terminar definitivamente.