Feminista señala (con argumentos) actitud infantil de Shakira; fans la defienden

Además de quienes critican y quienes festejan o quienes tienen sus reservas con respecto al tema, el fin de semana se viralizó en redes sociales una voz que sumó su punto de vista al estreno de la nueva canción de Shakira y que realizó un análisis de la letra –y de la actitud de la intérprete de 45 años– con perspectiva feminista. Se trata de Noor Ammar Lamarty, quien es descrita como una activista jurídica y articulista con perspectiva feminista, que colabora con distintos medios en España, donde radica.

Hace unos días, Noor escribió un hilo en su cuenta de Twitter (que ha sido leído más de 300 mil veces) para hablar sobre distintos puntos que resultan debatibles con respecto a la canción con la que Shakira y Bizarrap rompieron el internet (la canción se convirtió en el estreno más exitoso en español en la historia de Spotify) y los fans de la colombiana también hicieron escuchar sus argumentos para defender la postura de la intérprete.

Shakira sumó fuerzas con Bizarrap y rompieron el internet con 'Shakira: BZRP Music Sessions Vol. 53' (Cortesía/Sony Music)

“Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de ‘cambiar un Rolex por un Casio’. Somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse.

“Saber irse es aceptar que no tienes que estar a gusto con una situación para aceptarla. Consiste en no construir tu vida en torno a una ruptura con el egocentrismo suficiente para marcarte un álbum señalando a alguien con quien has compartido tanto, pero que ya no es para ti.

“Consiste en dejar de vivir en torno al rechazo de un hombre. Y no es empoderarse, es saberte con poder emocional y moral sobre tu vida y tu camino. Y eso no se tiene cuando las frases que motivan tus canciones y aplauden tus fans resentidos aluden a superficialidades varias”, escribió la activista, señalando que el ataque de Shakira a Clara Chía la vuelve machista.

'Saber irse consiste en no construir tu vida en torno a una ruptura', dicen a Shakira

“‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’. No Shakira, tu dinero y tu poder no compran tu estado emocional, tampoco suple tu dolor hablar de una mujer que tiene derecho a estar con quien quiera porque la gente no es de nadie. Una mujer con una intimidad reventada ya.

“A todas nos han roto el alma y el corazón, y no creo que todas las mujeres nos hayamos dedicado a escribir a la ‘siguiente’ o a decir barbaridades de ella por compensar nuestro daño. Es mezquino e infantil. El poder se ejerce con responsabilidad, si no es peligroso.

“Es muy peligroso que una mujer con millones y millones de visualizaciones señale a otra mujer de forma implícita por su relación con su ex pareja. Atentaría fácilmente contra su derecho al honor y a la vida privada. No todo vale, no todo gira en torno al amor de un hombre”, puntualizó Noor sobre la forma en que la canción apunta directamente a la nueva pareja de Gerard Piqué.

El amor 'irrompible' de Shakira son sus fans, asegura Noor Ammar Lamarty (Getty Images)

“Hay formas sanas y conciliadoras de hacer música con tu vida sin caer en simplezas, solo le hace pensar a millones de mujeres en el mundo que pendemos de un hilo si ÉL no nos quiere. No nos morimos detrás de algo así, la vida sigue, el dolor cuando se escucha se transforma.

“Me refiero: tenemos tanto que vivir, que solucionar, que sentir, que cambiar, que ser las mujeres!, que este reduccionismo me parece insultante. Facturar como acción que se nos asocia como empoderante es cutre y clasista. ¿Quieres un pin por facturar?”, añade.

Asimismo, la activista y escritora remarca el hecho que tanto en redes como en la vida cotidiana ha sido una constante y se ha sentido más fuerte en los últimos tiempos para la cantante: “El amor irrompible de Shakira sois sus fans”, enfatizó.

Fans de Shakira defienden a la cantante y responden a feminista

Sin embargo, las respuestas al análisis de Noor no se hicieron esperar y recibió todo tipo de comentarios.

“¿Y qué opinas acerca del rap y esos géneros que se tiran?, es música! Relájate, todas las mujeres hemos estado dolidas por alguna situación, está genial lo que dices, no somos objetos, pero es solo música, y tú no sabes si la otra chica le faltó al respeto al meterse con un casado. Aunque sí debió de tirarle a él y no tanto a ella. Al final lo que hacen una vez, lo harán dos y también se la hará a la otra y así siempre”, escribió Talia Eisset, quien se identifica como DJ underground.

“¿Quién eres tú para decirle a una mujer cómo debe procesar sus experiencias? ¿Quién eres tú para definir lo que una mujer puede (o debe) decir públicamente? ¿Quién eres tú para definir el comportamiento ‘moralmente’ correcto de otra mujer? Sigue leyendo sobre feminismo”, le respondió otro usuario.

Shakira goza las mieles del triunfo a expensas de su ruptura (Getty Images)

“A mí lo que me resulta problemático es que solo se hacen estos análisis cuando se trata de mujeres, siempre tenemos que ser responsables y cuidadosas. ¿No estás tú legitimando ese discurso al fin y al cabo?”, fue el comentario de una usuaria más.

Noor Ammar Lamarty es una activista jurídica y feminista magrebí, especializada en Derecho Internacional Público y Derecho Penal Internacional con perspectiva feminista. Conferenciante y divulgadora sobre desarrollo y derechos de las mujeres en la zona MENA. Articulista y redactora de investigación sobre mujeres, discriminación sexual y ordenamientos jurídicos de países con contextos islámicos. Fundadora y presidenta de la revista feminista y plataforma de desarrollo de los derechos de las mujeres WOMENBYWOMEN.