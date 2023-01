Noel Gallagher y Sara MacDonald decidieron divorciarse

La ex pareja está decidida a asegurarse de que su ruptura siga siendo lo más civilizada posible. La fuente explicó: "Noel se mudó, pero con el tiempo, Sara podría querer regresar a Londres. Están trabajando en todo de manera constante".

Mientras tanto, Liam Gallagher, el hermano menor de Noel y ex compañero de banda Oasis, criticó abiertamente a Sara en el pasado. La estrella dijo de manera abierta en las redes sociales que Sara estaba bloqueando una reunión de la dupla.

Un fan le preguntó en Twitter: "Hola Liam, ¿sabes por qué Noel odia tanto la reunión de Oasis?". Y en respuesta, Liam dijo: "'Te lo he dicho antes, él está preparado para eso, pero sabes quién no lo dejará, porque a ella no le gusta nuestra música".