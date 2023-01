Irma Miranda avanza con paso firme a la final de Miss Universo

Irma Miranda cumple su objetivo y llega a Miss Universo con la mejor actitud

“¡Gracias, Sonora; gracias, México! Prometo dar mi máximo y no rendirme nunca, para dejar en alto a nuestro país”, escribió Irma Miranda en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que constatan el momento en que fue nombrada como Mexicana Universal por las Miss Universo mexicanas Ximena Navarrete y Andrea Meza .

El que en 2016, con 18 años de edad, Irma Miranda no haya logrado llegar a Miss Universo no la desmotivó en lo más mínimo y, por el contrario, la sonorense se dio ánimos para buscar una segunda oportunidad y, finalmente, poder luchar por el título siete años después y, en una reciente entrevista, señaló que fue Andrea Meza, Miss Universo 2020, una de sus más grandes inspiraciones.

“Mi sueño, mi objetivo era pisar Miss Universo y yo decía ‘¿Cómo no voy a representar a México? ¿Cómo no voy a lograr ese sueño?’. Cuando Andrea Meza participó, me transmitió tanta seguridad, confianza y que estaba disfrutando cada paso que daba, que yo dije ‘Yo quiero estar ahí porque yo quiero hacer lo mismo que ella. Quiero demostrarle a todas las personas cómo somos los mexicanos, cómo somos las mexicanas’, y que definitivamente no nos rendimos”, mencionó Irma.

Belleza al natural: Irma conquista a los fotógrafos en Nueva Orleans

El mejor equipo apoya a Irma Miranda en su búsqueda por la corona de Miss Universo

Además de la preparación mental y el dominio del escenario que demostró cuando compitió por ser la reina de belleza que representará a México en Miss Universo, Irma destacó el gran apoyo que tuvo de su preparador físico, Jorge Valverde, un entrenador que cuenta entre sus clientes a varios famosos como Camilo y J Balvin.

Irma con su entrenador Jorge Valverde

“¡Gracias @valverdefitness por ser mi preparador físico! ¡Llegar físicamente como lo tenía planeado me hizo sentir aún más segura y así proyectar quién es Irma! ¡Seguimos trabajando duro para llegar aún mejor a Miss Universo!”, escribió la también modelo. “Ya ganamos Mexicana Universal y ahora vamos por Miss Universo”, fue el mensaje con el que el entrenador motivó a Irma desde sus redes sociales.

Irma se ha convertido en una de las participantes favoritas del público para llevarse la corona de Miss Universo, que de concretarse sería la cuarta ocasión en que una mexicana consiguiera esta victoria, después de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

Irma Miranda (Instagram/Irma Miranda)

Mi México, prometo llevarlos en mi corazón en todo momento, esto es por mi y por ustedes ! Los quiero ! Me voy con el corazón lleno y pleno Irma Miranda, Mexicana Universal 2022

Fue precisamente la directora de Mexicana Universal, quien expresó a Irma el deseo de que esto ocurra y le aseguró que tiene todo para conseguirlo.

“Querida @irmamirandav @oficialmxu estás a unas horas de iniciar una gran aventura en la que miles de mexicanos te estaremos acompañando con la gran ilusión de alcanzar de nuevo el triunfo. Has trabajado mucho y te has ganado ese lugar para demostrar la fuerza, la belleza y el profesionalismo de la mujer mexicana”, escribió hace unos días Lupita en su cuenta de Instagram.