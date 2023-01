Karina Yapor, víctima del 'clan Trevi-Andrade', es mamá de 5 y conductora de TV

Karina Yapor: El nombre que dio origen al final del clan Trevi-Andrade

Miguel Yapor y Teresita Gómez, papás de Karina Yapor echaron a andar la maquinaria en marzo de 1999, luego de que dejaron de tener contacto con su hija en septiembre del año anterior, y buscaron que las autoridades mexicanas –y más tarde la Interpol– persiguieran a los involucrados y pusieran un alto a los hechos que marcaron la oscura historia del conocido como clan Trevi-Andrade, cuya verdadera naturaleza comenzó a salir a la luz en 1998, cuando Aline Hernández, ex esposa y ex protegida de Sergio, publicó el libro La gloria por el infierno, texto en el que narraba las vejaciones y abusos de que fue objeto y que puso en evidencia el modus operandi del productor y su grupo.

Los papás de Karina Yapor denunciaron a Sergio Andrade y Gloria Trevi (Instagram y RRSS)

Hace 23 años, en enero de 2000, Gloria, Sergio y Mary fueron detenidos y encarcelados en Brasil, luego de que unos meses antes, Karina había regresado con su papás y, aunque en un principio defendió a la cantante de Dr. Psiquiatra y su mánager, y negó que ella hubiera sido víctima del productor, más tarde cambió de parecer y aseguró que también fue abusada física, emocional y sexualmente y que, producto de las violaciones, quedó embarazada del hijo de Sergio Andrade, el bebé que abandonó en España y por quien –al final– comenzó la búsqueda de los líderes del clan.

¿Qué pasó con Karina Yapor tras alejarse del clan Trevi-Andrade?

En 2001, Karina Yapor lanzó un libro, Revelaciones: Mis amargas experiencias con Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas, en el que contó los horrores que vivió desde que se unió al grupo liderado por Sergio, con apenas 12 ó 13 años edad, con la promesa de hacer carrera en el mundo del espectáculo (aunque reservándose muchos detalles, según argumentó entonces “por cuestiones legales”).

'Revelaciones': El libro de Karina Yapor (Instagram y RRSS)

Tras las muchas contradicciones que surgieron por parte de Karina y de Gloria y Sergio, y el largo proceso por el que la cantante fue trasladada a un penal de Chihuahua en 2002, luego de ser extraditada desde Brasil, Karina buscó recomponer su vida, con base en ayuda profesional, asistiendo a terapia, tomando antidepresivos, escribiendo su libro y, sobre todo, refugiándose en la religión cristiana que profesa hasta la fecha y de la cual es una ferviente evangelizadora o “vocera”.

De acuerdo con una revista nacional, en una conferencia que Karina ofreció en una iglesia cristiano detalló la forma en que operaba Sergio Andrade y los castigos a los que fue sometida.

Antes y después: Karina Yapor, víctima del clan Trevi-Andrade (Instagram y RRSS)

“Este lugar era una secta, con un líder, con castigos, aislamiento, sometimiento, con temor. En una ocasión a mí se me sentenció a 500 latigazos con cable. Yo me desmayé, cuando volví en mí, este hombre me estaba abusando sexualmente; pasó por mi cabeza quitarme la vida”, aseguró.

Así luce actualmente Karina Yapor víctima del clan Trevi-Andrade (Instagram/Karina Yapor)

Asimismo, Karina Yapor, quien actualmente tiene 38 años de edad, es mamá de cinco hijos (uno de los cuales tiene autismo) y, según reportes, estuvo casada y se divorció luego de sufrir violencia doméstica por parte de su ex esposo, y aunque se alejó profesionalmente del mundo de la música, tras su experiencia con el clan Trevi-Andrade, sigue trabajando frente a las cámaras, ya que es presentadora de noticias para la cadena Univisión en Texas, además de producir contenidos de índole cristiana.