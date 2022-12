Andrea Legarreta recuerda el regalo más especial que le trajo Santa Claus

Andrea Legarreta siempre quiso una casa de la Barbie

Platicó que, como cualquier niña, hubo un tiempo en que anhelaba la casa de la Barbie. Cada Navidad le pedía a Santa Claus ese regalo pero por una u otra razón, Papá Noel no se lo traía. No obstante, ella nunca dejó de insistir con la esperanza de que algún día podría jugar con sus muñecas en ese espacio maravilloso.

Andrea Legarreta recuerda su regalo de Navidad más especial. (Instagram/andrealegarreta)

“Mi mamá me decía que Santa Claus a veces no puede llevar regalos a todos y que seguramente quería traerme la casa, pero no podía… hasta que ese día llegó. Bajé las escaleras y me encontré con una casita de madera, de dos pisos, pintada, con alfombras, amueblada, con ventanas, chimenea y tapices. En ese momento supe que Santa Claus la había hecho con sus manos”, platicó en entrevista.

Dijo que esa casita no se parecía a la que anunciaban en la tele, “pero era tan hermosa que la vi más bonita que cualquier otra y me emocioné mucho”.

Ese recuerdo aún le conmueve mucho a Andrea Legarreta, tanto, que comenzó a llorar al tiempo de relatárnoslo. “Han transcurrido muchos años de eso, pero me emociona mucho revivirlo porque es algo que agradezco y agradeceré toda mi vida”.