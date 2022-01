Adamari López pensó que era catarro, pero dio positivo a Covid-19

"Pensaba que iba a salir limpia de todo esto, pero con la novedad de que he salido positiva a Covid-19. Había estado sintiéndome un poco enferma, yo creía que era un catarro, empecé a sentirme con mucho dolor de garganta, en el cuerpo, de cabeza, creo que tuve fiebre. Había dejado de ir al trabajo unos días por lo mal que me sentía", explicó Adamari.

Dijo que en Telemundo, la cadena para la cual trabaja, les practican pruebas todos los días y en todas había salido negativa.

Adamari López se mantiene aislada en su casa. (Instagram/@adamarilopez)

"Pero después me volví a hacer una, los resultados me llegaron y son positivos, por lo que quiero dejarles saber a todos que, dentro de las circunstancias en las que me encuentro, estoy bien", resaltó la actriz y conductora, a quien visiblemente se le nota que padece los estragos de la enfermedad.

En su informe también se refirió al estado de salud de su hija: "Voy a tomar medidas de precaución para estar todavía mejor", mencionó al recordar que hace un tiempo enfermó de influenza y su estado de salud se complicó, pero confía en que esta vez no pasará por algo similar.