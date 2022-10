Amaia Montero alarma a sus fans por impactante fotografía

Amaia Montero, ¿destruida?

Luego de la emoción que generó Montero con la noticia de que regresaría, ahora la historia es distinta, ya que hace unas horas publicó una foto en la que se ve despeinada sin maquillaje y visiblemente cansada. Lo que más preocupó fue el mensaje que acompañó a la instantánea.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", se puede leer. Aunque lo más probable es que haya elegido mal las palabras e incluyó ese no, cuando debió ser un "si la he perdido", pero eso no es todo, Amaia respondió algunos de los mensajes de apoyo con frases incoherentes.

Hace una semana Amaia Montero anunció un nuevo disco. (Carlos R. Alvarez/WireImage)

Lo mismo Montero puso un corazón negro, que preguntó por Maléfica o responsabilizó a Pedro Sánchez y Jean-Marie Le Pen, lo que hizo preocupar aún más a sus followers que le pidieron al periodista Jomari Goyso que se comunicara con ella de inmediato e hiciera saber si está bien.

Contactada en España, Idoia Montero, hermana y asistente personal de Amaia, se negó a ofrecer declaraciones sobre la foto que fue publicada en dos ocasiones. Ahora llama la atención que la más reciente publicación en la cuenta es otra canción más de su material discográfico; La boca del lobo.