Kate Winslet olvida su instinto maternal al actuar por primera vez con su hija

“No quiero que nunca, nunca, piensen que viajar por el mundo y no querer nada es normal. Solía estar aterrorizada de mimarlos demasiado, pero, en realidad, solo se vuelven mimados si tú los mimas, y yo no lo hago', declaró la actriz a OK Magazine. Kate y su hija mayor Mia Threapleton, protagonizan juntas por primera vez el drama de Channel 4, I am Ruth, y la actriz ganadora del Oscar hizo a un lado su instinto maternal en el set.

“Estamos interpretando personajes, estas personas no somos nosotros y esta no es nuestra historia. Pero, por supuesto, uno no puede evitar recurrir a la experiencia personal aquí y allá, ya sea que se trate de sus propias cosas o algo por lo que haya pasado con un amigo o un miembro de la familia. Fue realmente asombroso lo alarmantemente libres que podíamos ser Mia y yo, algo que no había imaginado”, comentó la actriz sobre compartir créditos con su hija en esta producción.