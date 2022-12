Vanessa Hupenkothen comparte llorando su dolor por eliminación de México

“Hoy no quise ir al estadio. Quería estar tranquila, sola, viendo el futbol. Estoy bien triste. Neta, sí me dolió un chorro. Ya sé que sueno muy ridícula y ¿Cómo lloras por una selección?, pero sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho”, confesó Vanessa en un honesto video que publicó en su cuenta de Instagram, cuando el partido entre México y Arabia Saudita ya había concluido.

Vanessa Huppenkothen forma parte del equipo de ESPN que está en Qatar (Instagram/Vanessa Huppenkothen)

La conductora de televisión de 38 años, quien se casó recientemente con Ricardo Dueñas , se encuentra en Qatar como parte del equipo de ESPN, donde ha podido ser testigo y compartir las emociones que, como cada cuatro años, la afición mexicana e internacional que se da cita en las sedes mundialista muestra por el futbol.