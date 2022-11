Todos nos veremos reflejados en '¡Que Viva México!' (cuando se estrene)

¡Que Viva México! es un retrato de nuestra sociedad, dice Damián Alcázar

“Cada sexenio, cada vez que hacemos una película, él trata el tema de las circunstancias actuales, en cada periodo. En este caso, el target al cual teníamos que atinarle era a la gente. Intentamos por ahí todas las posibilidades de crítica hacia el presidente, pero te doblas porque hay muy pocas. Es empecinado, sí; es combativo, sobre todo con los medios, sí; con el poder judicial, sí. Pero tú lo ves centrado. Sin embargo, lo hace Luis y lo hace muy bien”, aseguró Damián Alcázar en entrevista exclusiva para Quién.

Damián Alcázar, Ana Martín, el director Luis Estrada, Alfonso Herrera y Joaquín Cosío (Instagram/¡Que Viva México!)

El actor explicó que, así como en cada una de las películas en las que ha trabajado con Luis Estrada, con ¡Que Viva México! buscaron hacer un retrato de aquellos aspectos de nuestra sociedad que merecen ser señalados en la actualidad y en los que todos tenemos que ver, nos guste o no.

Pancho y Mari son una 'familia fifí' en la película '¡Que Viva México!' (Instagram/¡Que Viva México!)

“Lo principal que me dijo fue: ‘Vamos contra el intolerante, el clasista, el racista, el envidioso, el que es ególatra. Con la desintegración de la familia y (ésa) es la desintegración del país. La familia (tanto la de la historia, como el concepto) es un espejo. Ahí nos vamos a ver reflejados todos. Aunque no quieras verte y aunque cierres los ojos, estás ahí. También es una película formidable porque la puedes ver tres, cuatro veces y hasta cinco, y vas a sacar conclusiones diferentes. Ésa es la creatividad de mi amigo Luis Estrada”, enfatizó Damián.

La historia de ¡Que Viva México!, escrita por Estrada y por su colaborador de muchos años Jaime Sampietro, permite al director y a cada integrante del elenco y de la producción tener la oportunidad para lucir su talento, ya que entre cambios de escenario, grandes secuencias, locaciones, sucesos que ocurren en la realidad o en sueños y con la variedad de personajes que existen en este universo, hay lugar para la comedia, el melodrama, la farsa, el realismo mágico y las referencias al cine mexicano y del extranjero. De ahí que Damián Alcázar asegure que siempre se la pasa bien en el set de Luis Estrada y que trabajar con él es “un día de campo”.

Damián Alcázar en ¡Que Viva México! (Instagram/¡Que Viva México!)

“Hemos hecho tan buen equipo él y yo. Y no solamente él, también su co-autor, Jaime Sampietro, que lo pasamos muy bien. Cada vez que me dice que tiene una historia, yo lo apuro incluso para que la termine y me la mande. Me manda un tratamiento, me ha mandado hasta cinco tratamientos de las historias y yo, evidentemente, le participo y le peleo y, en la mejor las lides, él sabe perfectamente que soy su amigo, su incondicional, su actor de cabecera, que somos socios –por así decirlo– y que es mi director.

“Le peleo cuando no me gustan algunas cosas, pero me convence fácilmente, porque es un hombre que sabe perfectamente qué es lo que quiere decir. Es muy respetuoso, muy cuidadoso de cómo pide las cosas. Trata muy bien a todo mundo, pero está absolutamente concentrado en lo que quiere conseguir frente a cámara”, reveló el actor.