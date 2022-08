Poncho Herrera brilla como nunca en México y en el extranjero

Recientemente, su participación en Ozark (Netflix) le ha brindado el reconocimiento internacional que viene sembrando desde que estuvo en Sense8, la serie de las Hermanas Wachowski, pero así como inicia nuevos proyectos fuera de México, el actor también está por estrenar la más reciente producción de Luis Estrada ¡Que viva México! “Me siento feliz con los proyectos que tengo en este momento, creo que ha sido el resultado de mi trabajo y de un trabajo en equipo”, platica sobre el momento que vive tanto profesional como personalmente y asegura que sigue teniendo muchas ganas de conocer gente nueva. “Hay directores y compañeros que he tenido la oportunidad de conocer y que antes los admiraba y ahora los admiro más porque me he topado con personas fantásticas y aterrizadas. Me siento muy contento y con ganas de explorar más historias”, añade el actor que a finales de este mes cumplirá 39 años.

Poncho Herrera (Instagram )

Así como años de vida, su carrera ya se mide en décadas y esto es sinónimo de perseverancia y reinvención, A lo largo de estos 20 años, Alfonso ha estado al frente de producciones muy distintas entre sí y es por eso que desactive su carrera como una etapa llena de cambios, aprendizajes, muchas experiencias y posibilidades “que me hacen sentir agradecido no solamente con las personas con las que he hecho equipo, también con mi familia porque esta profesión es compleja y a veces hasta ingrata porque te pierdes celebraciones importantes y cuando existe ese entendimiento se agradece infinitamente. Me siento feliz y con ganas de más”, nos cuenta.

Y claro que va por más, la serie en la que comparte créditos con Jason Bateman, Ozark, compite en más de 10 ternas de los premios Emmy, resultado que enorgullece al actor mexicano, quien durante nuestra plática dedica un momento para hablar del enorme talento del equipo que hizo esta producción en la cual participa solo en su última temporada. “Jason tenía muy claro desde el día uno la importancia de cuidar a su equipo de trabajo, creó un cuarto de escritores fantástico y se convirtió en una de las historias más relevantes, me atrevería a decir que de los últimos tiempos y de Netflix, y me siento muy agradecido que me hayan invitado a formar parte de esa última temporada”, comparte.