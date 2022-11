Danna Paola habla como nunca de su relación con Alex Hoyer

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Oye Pablo se sinceró con sus seguidores y confesó estar atravesando por la mejor etapa de su vida, pues además de contar con una pareja que la apoya en todos los sentidos, también descubrió otra faceta en el terreno laboral.

“Por donde empiezo? Confío plenamente cuando Dios y el universo te está llevando por el camino que tanto pediste, de pronto te das cuenta que estás donde más querías, caes en un sitio donde por fin todo tu entorno es amor y encuentras a esa persona con quien conectas en todos los sentidos, sigue tus locuras, te impulsa a ser una mejor versión de ti, tiene una luz única y además coincide que ambos son unos locos intensos, amantes apasionados al crear arte, se crea un combo, ¡que hace BOOM! Así salen cosas que solo suceden cuando el amor, la energía y la magia están conectados. ”, inició su mensaje.

Posteriormente, Danna se refirió a Alex: “Mi vida gracias por confiar en mí para este proyecto tan especial, es una responsabilidad heavy y debutar como directora para este videoclip es un sueño hecho realidad, estar detrás de cámara viendo cómo se materializa lo que creamos de nuestra cabeza y corazón es una sensación tan distinta que no puedo explicar en palabras simplemente “nosotros siendo” disfruté tanto tanto conectar con una parte mía que no conocía y me fascina haberla descubierto en este proyecto, estoy tan feliz de verte brillar y acompañarte a construir este viaje que me hace admirarte cada día más, sentirme orgullosa de ti, de nosotros y enamorarme aun más de ti cada segundo. Te amo infinito ”.