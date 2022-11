Danna Paola sufre fuerte golpe en la cara durante show, ¿cómo está?

Danna Paola chocó con su rodilla en una de las coreografías

De inmediato, la cantante explicó al público que se había abierto la ceja al chocar con su propia rodilla durante el desarrollo de una de las coreografías.

Danna Paola siguió adelante con el show pese a lesión. (Captura de pantalla)

“Les voy a contar qué pasó. Cuando me hice hacia atrás creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí”, explicó con buena actitud pese a todo.

“Literal, está gigante”, comentó refiriéndose a la lesión arriba de su ojo. “Tengo una bola aquí, pero no importa, vamos a seguir. Después de todo lo que he pasado esta noche, estos meses, yo no pienso dejar este escenario hasta que termine”, aseguró para luego recibir la ovación de los asistentes que llenaron el lugar.

Tras concluir su presentación, Danna Paola recurrió a sus redes para tranquilizar aún más a sus fans y mediante sus Stories de Instagram comentó:

“Es muy loco que me haya sucedido esto. Ya me pusieron una venda, tengo que tener compresas frías. Pero el tamaño del chichón, literal del moretón que tengo, es este bulto por aquí. Pero se dio todo, gran opening night XT4S1S tour”, apuntó.