Critican a esposa de Andrés Guardado por llevar a su niñera al Mundial de Qatar

La respuesta de Sandra de la Vega

“Ella no va de vacaciones, ¿a poco crees que la llevan a disfrutar? La llevan para que ella se encargue de los hijos 24/7”, apuntó otro usuario.

Sandra de la Vega con su hijos y la niñera en Qatar. (Instagram/sandradlv)

Sandra Vega ya reaccionó y, al parecer, las críticas no le quitan el sueño. Tan es así que volvió a publicar otras fotos con la nana de sus hijos y así lo posteó:

“Con nuestra Ushi y sin nuestra Ushi (Pa’ los que no están de acuerdo en que haya venido)”, escribió.

Antes de casarse con Andrés Guardado, Sandra de la Vega se dedicaba al modelaje y destacaba en las pasarelas de moda. Nació en Guadalajara, Jalisco y luego de su boda se mudaron a Europa. Tienen dos hijos.

Hace unos minutos, Sandra de la Vega recurrió sus redes sociales para destacar el cariño y respeto que como familia le tienen a la niñera de sus hijos. A través de un video comentó que hay quienes han tomado a bien el que la hayan llevado a Qatar, pero otros no.

"Nosotros sabemos realmente lo que hacemos o no hacemos, y no tenemos nada de lo que podamos arrepentirnos, en ese tema estamos bastante tranquilos. A Ushi la queremos un montó, es parte de nuestra familia y yo siempre digo que es el ángel de mi casa y no hay nada más que decir"., resaltó.