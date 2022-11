Las mascotas de Aaron Carter ya encontraron nuevos hogares

Tras la muerte de Aaron Carter , ocurrida el pasado 5 de noviembre, y luego de que se dio a conocer que no habría ningún funeral para honrar la memoria del cantante y que sus cenizas fueron entregadas a su hermana gemela , Angel Carter, con quien por cierto no tenía una buena relación, había un tema con respecto al intérprete de I want candy que hasta ahora no se había resuelto, y era el destino que tendrían sus mascotas.