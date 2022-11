Las extrañas circunstancias en las que Aaron Carter fue incinerado

Los fans del cantante de 'I Want Candy' no tendrán un lugar al que acudir a rendirle homenaje tras su repentina muerte porque no será enterrado, al menos no por el momento.

Tampoco se ha celebrado ninguna ceremonia ni funeral y sus cenizas se le confiarán a su hermana gemela Angel Carter, una decisión un tanto sorprendente en vista de la complicada relación que ambos mantuvieron en vida.

Aaron Carter y Nick Carter (GettyImages)

De hecho, Angel solicitó una orden de alejamiento contra Aaron junto a su hermano mayor Nick Carter en 2019. Los dos sostenían que Aaron los había amenazado tanto a ellos como a sus esposos y a sus hijos y temían que pudiera hacerles daño porque sabían a ciencia cierta que estaba en posesión de varias armas de fuego.