Camilo y Evaluna revelan la razón por la que no muestran la cara de Índigo

¿Cómo se definen Camilo y Evaluna?

El pasado 8 de noviembre, los cantantes asistieron a la premier en Miami, Florida de Los Montaner, una serie original a modo de reality que sigue a esta icónica familia en su día a día. Está encabezada por Ricardo Montaner, uno de los cantautores más reconocidos a nivel internacional por sus temas románticos.

El equipo que hizo posible la serie 'Los Montaner'. (John Parra/Getty Images for Ntertain)

A lo largo de diez episodios divididos en dos partes, la audiencia será testigo, entre otros aspectos, de los desafíos que atraviesan cada uno de sus integrantes mientras buscan mantener la armonía entre su vida privada y su carrera profesional siempre ante el ojo público.

Asimismo, sus millones de seguidores, muchos de ellos concentrados en las redes sociales, verán de cerca cómo es que se llevan Ricardo y su esposa Marlene; sus hijos Mau y Ricky con sus respectivas esposas Sara y Stefi y, por supuesto, Evaluna y Camilo.

Son las historias de cuatro parejas distintas entre sí, pero unidas bajo el amor. Cada una se define de una manera, pero no es el caso de Evaluna y Camilo pues aseguran que a diario se descubren algo diferente de su personalidad.

Camilo y Evaluna. (John Parra/Getty Images for Ntertain)

“Todavía no tengo una definición de mí mismo, es una pregunta que me hago todas las mañanas y no he encontrado una respuesta para decir quién soy. La identidad es un material tan frágil y tan complicado que aún estoy terminando de decir quién soy”, comentó el cantante colombiano.

Camilo. (Instagram/camilo)

Mientras están en ese proceso, Evaluna aseguró que lo que sí tienen claro es aquello que desean aportarle a la audiencia. En su caso, dice, “yo amo mi relación, tenemos un matrimonio espectacular, fuerte, divertido y llenísimo de carcajadas y amor, eso es lo que le desearía para el resto del mundo”.