Britney Spears contraataca a su papá por tratar de ventilar su historial médico

Britney agradece el movimiento #FreeBritney a un año de recuperar su libertad

Britney Spears le agradeció a sus fans por crear y promover el movimiento #FreeBritney, mismo que influyó para exponer la corrupta e inhumana tutela a la que la tenían sometida. Desde hace un año, la Princesa del Pop goza de sus derechos, propiedades y finanzas que anteriormente le eran negados pero especialmente de su libertad.

Britney Spears. (Jamie McCarthy/Getty Images)

“Estoy agradecida por cada día, por tener la libertad de tener las llaves de mi carro, de poder ser independiente, poder sentirme como una mujer, tener tarjetas y ver dinero por primera vez, tener la libertad de comprar. Son esas pequeñas cosas que hacen una gran diferencia. No estoy aquí para victimizarme, soy una mujer fuerte y espero que mi historia impacte y genere cambios en el sistema corrupto”.

“Mi voz fue silenciada y amenazada por tanto tiempo que no tenía permitido hablar o decir nada pero ustedes averiguaron y descifraron lo que estaba sucediendo, alzaron la voz e hicieron público todo lo que me sucedió, ustedes dieron la alerta al mundo de todo lo que me sucedía, pienso honestamente que ustedes salvaron mi vida al 100 por ciento. Sigamos adelante, Dios los bendiga a todos”, escribió en sus redes sociales.