Danna Paola atraviesa por un ‘break down’ emocional y llora tras cancelar show

La razón por la que Danna Paola llora

Sin embargo, horas antes preocupó a sus fans al confesar que está teniendo un “break down” porque todo el esfuerzo que ella y su aquipo están haciendo, no está dando los frutos esperados.

Danna Paola llora. (Instagram)

“Aún así, me trato de mantener fuerte. Además, estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé por qué se están desbloqueando ahora mismo”, apuntó la también actriz de 27 años.

Mediante una historia en la que publicó una imagen en estado de tristeza y aparentemente con los ojos llorosos, dijo que al escuchar la letra de una canción, se puso a llorar.

“De la nada, abrazando mucho a esa Danna que tenía mucho miedo de ‘ser’ y se enfermaba de la garganta por guardarse las cosas que le dolían por ‘no hacer drama. Me decían mucho ‘ay, ya vas a llorar’ y f*ck, Sí, hoy me doy cuenta de que está mal. Llorar no es sinónimo de debilidad, uno tiene que sacar lo que le duele porque en enferma por dentro, y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo”, señaló.

Por ello, dijo a sus casi 35 millones de seguidores que sean más abiertos con sus sentimientos. “Sanar es muy importante, deben permitirse abrir esas heridas y cuando se sientan listos, no guardarse nada. Llorar ayuda a limpiar el alma”, concluyó.