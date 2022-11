"Chicharito no va al mundial porque metió prostitutas": José Ramón Fernández

El periodista también dio su opinión sobre la ausencia de Javier Chicharito: "Tampoco Chicharito se lo merecía. Chicharito te mete un gol con la nariz, con los glúteos, con la rodilla o te mete un gran gol, pero eso nada más Chicharito . Vela es mejor jugador, pero su mentalidad no va para seguir compitiendo".

Al respecto de trabajo de 'El Tata' Martino, criticó: "Su trabajo dista de lo que esperaba el mexicano. Tres perdidos con Estados Unidos y no le gustó (que se lo dijeran): 'Eres el único técnico que ha peRdido tres veces en un año con Estados Unidos, eres argentino y no sabes lo que le duele al mexicano perder con Estados Unidos en el futbol'. Canadá nos pasó por encima en el Azteca. Dice que jugó bien la Nations League, pero no ganó. No fue crítico".